Motorismo storico | 27 vetture pronte a ricevere l’ambita Targa Oro l' appuntamento a Lanciano

A Lanciano si svolge un evento dedicato al motorismo storico, con 27 vetture e 15 motocicli pronti per ricevere la Targa Oro. Alla manifestazione partecipano anche otto commissari nazionali e i veicoli arrivano da diverse regioni italiane. La presenza di appassionati e appassionate sostiene la ricca partecipazione di questa iniziativa dedicata alle auto e alle moto d’epoca.