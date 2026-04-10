Motorismo storico | 27 vetture pronte a ricevere l’ambita Targa Oro l' appuntamento a Lanciano
A Lanciano si svolge un evento dedicato al motorismo storico, con 27 vetture e 15 motocicli pronti per ricevere la Targa Oro. Alla manifestazione partecipano anche otto commissari nazionali e i veicoli arrivano da diverse regioni italiane. La presenza di appassionati e appassionate sostiene la ricca partecipazione di questa iniziativa dedicata alle auto e alle moto d’epoca.
Ventisette autovetture, quindici motocicli e otto commissari nazionali provenienti dalle più disparate regioni d’Italia.Sono questi i numeri della annuale sessione di verifica Asi (Automotoclub Storico Italiano) per auto e moto, organizzata dal Club Frentano Ruote Classiche di Lanciano, in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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