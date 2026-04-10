Moto contro guardrail lungo la tangenziale | morto un uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla tangenziale, nel tratto A18 Dir. La moto su cui viaggiava si è schiantata contro il guardrail, provocando la sua morte. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Un motociclista di 50 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sul tratto A18 Dir, dove la moto su cui viaggiava si è schiantata contro il guardrail per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada per i rilievi e il personale del 118. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anni Pistoia, scontro sulla tangenziale. Incidente-auto moto: grave un uomo di 54 anniPistoia, 7 marzo 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, lungo la tangenziale 716 di Pistoia. Temi più discussi: Impatto devastante contro il guardrail, muore motociclista nella domenica di Pasqua; Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un centauro; Incidente alla rotonda delle Befane: moto contro guardrail dopo lo scontro con un auto; Cade in moto lungo la rampa dell’A22: gravissimo 46enne. Miracolo sulla Gardesana, lo schianto è terribile e la moto si spezza a metà contro il guardrail ma il centauro è salvoPREVALLE. Miracolo a Prevalle. Potrebbe essere questo il titolo del terribile incidente avvenuto ieri sera lungo la Gardesana nel tratto bresciano. Poco dopo la galleria di Prevalle, infatti, davanti ... ildolomiti.it Schianto a Catania, morto un motociclista lungo viale MediterraneoIncidente stradale mortale a Catania, lungo viale Mediterraneo sul tratto A Dir in direzione San Gregorio: a perdere la vita un motociclista. Per cause ancora ... gds.it Grave incidente questa mattina, venerdì 10 aprile, in viale Trento, a Vicenza. Una moto diretta verso il centro città, in fase di soprasso, si sarebbe scontrata contro un altro mezzo che stava svoltando a sinistra. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale San - facebook.com facebook Moto contro guard rail sulla tangenziale di Catania: traffico paralizzato x.com