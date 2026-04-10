Il Circolo Nadir ospiterà il concerto finale della stagione Black Square il 18 aprile 2026. La serata vedrà sul palco i Moth’s Tales, band nota per il loro stile che mescola elementi post punk. L’evento rappresenta il momento conclusivo di questa serie di appuntamenti musicali dedicati a sonorità alternative e sperimentali. La data segna un’occasione per ascoltare dal vivo un genere che continua a trovare nuovi spazi e pubblico.

Il Circolo Nadir ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione Black Square il prossimo 18 aprile 2026. La serata, dedicata ai generi New Wave, Post Punk, Synthpop e Cold Wave, vedrà sul palco i Moth’s Tales con un set live, accompagnati dai dj set di Lady J, Zynische e Lele Fear. L’evento inizierà con l’apertura dei cancelli alle ore 22, mentre la performance musicale darà il via alle ore 23, con il termine dell’appuntamento fissato per le ore 3. Il contributo richiesto per l’ingresso è di 5 euro. Per partecipare, è necessario essere soci Arci, con la possibilità di effettuare il pre-tesseramento tramite l’applicazione dedicata o il portale web ufficiale del circolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moth’s Tales al Circolo Nadir: gran finale Black Square tra Post Punk

Moth's Tales in concerto con dj set di Lady J - Zynische - Lele Fear per l'ultimo appuntamento della stagione di Black SquareUltimo appuntamento per la stagione di eventi BLACK SQUARE (New Wave Post Punk Synthpop Cold Wave).

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