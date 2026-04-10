Mostra fotografica ' Ben fatto la biblioteca come manifattura culturale italiana'
Mercoledì 15 Aprile verrà inaugurata la mostra fotografica "Ben fatto. La Biblioteca come manifattura culturale italiana", evento inserito nel programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026.L’iniziativa valorizza la Biblioteca come. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
A Bari la mostra fotografica "Silenzi"Lunedì 19 gennaio, alle ore 18, nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città, si inaugura la mostra fotografica “Silenzi”.
Un libro e poi la mostra fotograficaOggi nella sala conferenze di Clarisse Arte, è in programma l’inaugurazione della mostra ’Una campagna radicale.
Temi più discussi: Cinque mostre di fotografia da vedere a Milano; Una canadese a Napoli e le sue cartoline non recapitate; Mostra fotografica di Claudio Pastorino, e gli acquerelli di Ermanno Luzzani; Galleria Arteatro. Fino al 12 aprile la mostra fotografica Placemaking: luoghi connessi con le persone.
Dalle solitudini urbane ai legami familiari, fino alle storie dei rider nelle nostre città: a Milano una mostra fotografica esplora le relazioni con gli altriPuò una fotografia rappresentare le relazioni tra le persone? Quella linea invisibile che ci unisce, ci fa stare insieme e talvolta ci allontana? Nasce da queste domande la mostra collettiva Tra Noi, ... ilfattoquotidiano.it
Mostra ‘Cecchi Gori. Una famiglia italiana’, il direttore Monda: Atto dovuto, fatto con amoreAtto dovuto, fatto con amore. Così Antonio Monda, direttore artistico della mostra fotografica ‘Cecchi Gori. Una famiglia italiana’, inaugurata nell’atrio della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco ... affaritaliani.it
Prosegue fino al 4 maggio la mostra fotografica “Apparenze” al Teatro Giuditta Pasta. - facebook.com facebook