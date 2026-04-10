Mosorrofa | il fondatore del comitato si dimette per la sfida elettorale

Il 8 aprile, durante una riunione del Consiglio direttivo del Comitato di Quartiere Mosorrofa, è stata comunicata la decisione di Andidero Pasquale di dimettersi dalla carica di presidente. La decisione è stata presa durante l’incontro ufficiale dell’ente locale, senza ulteriori dettagli pubblicati sui motivi o sulle tempistiche. La notizia ha suscitato interesse tra i membri del comitato e gli abitanti del quartiere.

L’8 aprile, durante la riunione del Consiglio direttivo del Comitato di Quartiere Mosorrofa, è stata formalizzata la decisione di Andidero Pasquale di lasciare la presidenza dell’ente locale. La scelta nasce dalla volontà del leader del comitato di rispondere all’invito ricevuto da molti cittadini e dallo stesso organo di rappresentanza per candidarsi alle imminenti elezioni comunali. Per garantire il rispetto dello statuto che impone l’assenza di schieramenti politici all’interno del comitato, l’attuale presidente ha rassegnato le dimissioni, lasciando il posto a Domenica Nicolò, conosciuta come Dina, che assumerà le funzioni di Presidente f. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mosorrofa: il fondatore del comitato si dimette per la sfida elettorale La sfida a Palazzo Zanca si accende, Scurria annuncia l'inaugurazione del comitato elettoraleSarà inaugurato sabato 28 marzo il comitato elettorale di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. Mosorrofa, si protesta contro la cabina elettrica e il comitato annuncia una lista per le comunaliNon è stata solo una protesta partecipata quella che ieri ha visto radunarsi numerosi cittadini a Mosorrofa, nella spianata di Bufano, per esprimere...