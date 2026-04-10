Morto il 12enne risucchiato da bocchettone della piscina a Rimini | la gamba incastrata e l'allarme dei genitori

Un ragazzo di 12 anni è deceduto questa notte all'ospedale di Rimini, dopo essere stato risucchiato da un bocchettone di una piscina idromassaggio durante il giorno di Pasqua. La sua gamba era rimasta incastrata e i genitori avevano lanciato l’allarme. I medici avevano dichiarato ieri la morte cerebrale del giovane, che questa notte ha perso la vita.

È deceduto questa notte all'ospedale Infermi di Rimini il bimbo di 12 anni di cui era stata dichiarata ieri la morte cerebrale, dopo che è stata risucchiato dal bocchettone di una piscina idromassaggio il giorno di Pasqua. Indagini in corso, si va verso l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina a RiminiÈ stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 12 anni rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel termale a... Rimini, dichiarato morto il 12enne risucchiato in bocchettone idromassaggioÈ stato dichiarato morto nella notte il 12enne risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. Temi più discussi: Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale; Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio; Morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina; Morte cerebrale per il bimbo di 12 anni risucchiato nella vasca idromassaggio: speranza infranta dopo 4 giorni di lotta. Risucchiato nell’idromassaggio, morto il 12enne sambenedetteseSAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni di San Benedetto, rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto la mattina di Pasqua in un hotel di Pennabilli. Il giovane è ... centropagina.it Morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio il giorno di Pasqua: avviata la donazione degli organiLa famiglia di Matteo Brandimarti ha compiuto una scelta di grande umanità, permettendo di salvare altre vite. La tragedia era avvenuta nella Spa di un hotel di Pennabilli (Rimini) durante le vacanze. ilrestodelcarlino.it Addio ad Afrika Bambataa, morto il fondatore dell’hip hop La musica a lutto è morto Afrika Bambataa, tra i pionieri del genere hip hop. Aveva 68 anni e da tempo soffriva di cancro. A riportare la notizia è stato il sito americano di gossip di Tmz. Secondo cui Lan - facebook.com facebook Uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto nel Milanese x.com