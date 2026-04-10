Afrika Bambaataa, noto come uno dei pionieri dell’hip-hop e autore di ‘Planet Rock’, è morto a 68 anni in Pennsylvania. La sua scomparsa è avvenuta giovedì mattina intorno alle 3 ora locale, a causa di complicazioni legate al cancro, secondo quanto riportato da TMZ. La sua attività ha influenzato profondamente la scena musicale e culturale del Bronx.

Afrika Bambaataa, una delle figure fondamentali della cultura hip-hop, è morto all’età di 68 anni. L’artista è deceduto in Pennsylvania giovedì mattina intorno alle 3 ora locale a causa di complicazioni legate al cancro, come riportato da TMZ. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla Hip Hop Alliance, organizzazione guidata dal musicista Kurtis Blow. Nato Lance Taylor nel Bronx da genitori immigrati giamaicani e barbadiani, Bambaataa è cresciuto durante l’era del movimento di liberazione nero. Da adolescente entrò a far parte della gang Black Spades, ma seppe trasformare le sue capacità di leadership in qualcosa di.... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Morto Afrika Bambaataa, il padre di ‘Planet Rock’ che trasformò il Bronx nell’hip hop

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Morto Afrika Bambaataa, icona e pioniere della cultura hip-hopIl DJ americano, fondatore della Universal Zulu Nation, è stato tra i protagonisti della nascita dell’hip-hop Il DJ americano e pioniere dell’hip-hop...

Temi più discussi: Afrika Bambaataa, morto il cantante di Planet rock, uno dei padri dell’hip hop; È morto Afrika Bambaataa: pioniere dell'hip hop, aveva 68 anni; Il pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa è morto all'età di 68 anni; È morto Afrika Bambaataa.

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È morto questa mattina in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell'hip hop e tra i principali innovatori dell'electro-funk. Aveva 68 anni. Secondo quanto riferito da fonti vicine al deejay al sito americano, la causa del de - facebook.com facebook

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