Morto Afrika Bambaataa icona e pioniere della cultura hip-hop

È morto Afrika Bambaataa, figura chiave e pioniere della cultura hip-hop. Il DJ americano, noto per aver fondato la Universal Zulu Nation, ha avuto un ruolo importante nella nascita e nello sviluppo del movimento. La sua attività musicale e il suo contributo culturale hanno lasciato un segno significativo nel panorama musicale e sociale degli ultimi decenni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra appassionati e artisti del settore.

Il DJ americano, fondatore della Universal Zulu Nation, è stato tra i protagonisti della nascita dell’hip-hop. Il DJ americano e pioniere dell’hip-hop Afrika Bambaataa è morto all’età di 68 anni. La notizia è stata comunicata giovedì su Instagram dalla sua storica etichetta discografica, Tommy Boy Records. “ Afrika Bambaataa (.) è ampiamente considerato un pioniere dell’hip-hop e della musica elettronica. Appresa la notizia della sua scomparsa, riflettiamo sul suo contributo al genere e alla cultura in generale, che continua ancora oggi”, si legge nella didascalia di una foto in bianco e nero pubblicata dall’etichetta. Il sito di gossip TMZ, citando fonti anonime, riporta che l’artista, il cui vero nome era Lance Taylor, è morto di cancro nella notte tra mercoledì e giovedì in Pennsylvania, negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Morto Afrika Bambaataa, icona e pioniere della cultura hip-hop Morto Afrika Bambaataa, pioniere del rap e dell’hip hop(Adnkronos) – E' morto oggi, giovedì 9 aprile, in mattinata in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell’hip hop... Morto Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop. Aveva 67 anniIl mondo della musica rap perde una delle sue figure più influenti, Afrika Bambaataa, morto all’età di 67 anni. Temi più discussi: È morto Afrika Bambaataa, pionere del rap americano: con Reckless scalò le classifiche di tutto il mondo; Morto Afrika Bambaataa, tra i protagonisti indiscussi dell'hip hop e dell’electro-funk; Addio AFRIKA BAMBAATAA, pioniere dell’hip hop; Addio ad Afrika Bambataa, pioniere dell'hip hop. È morto Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hopÈ deceduto all’età di 68 anni: rapper e disk jockey, è stato una delle figure più influenti, seppur controversa, della storia dell’hip hop ... rainews.it È morto a 68 anni Afrika Bambaataa, rapper, dj e produttore considerato un pioniere della musica hip hopAfrika Bambaataa, noto rapper, dj e produttore considerato un pioniere della musica hip hop, è morto a 68 anni di cancro. Afrika Bambaataa era il nome d’arte di Lance Taylor. Era nato nel Bronx, a New ... ilpost.it È morto questa mattina in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell'hip hop e tra i principali innovatori dell'electro-funk. Aveva 68 anni. Secondo quanto riferito da fonti vicine al deejay al sito americano, la causa del de - facebook.com facebook Il DJ americano e pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa è morto all'età di 68 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua storica etichetta discografica Tommy Boy Records. #ANSA x.com