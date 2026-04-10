Morto a 39 anni mentre pesca con un amico a Treviso | Pietro è stato travolto da un enorme pioppo

Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 aprile, un uomo di 39 anni è deceduto mentre stava pescando con un amico sul fiume Botteniga a Treviso. Durante l’attività, un grande albero di pioppo si è improvvisamente abbattuto, travolgendolo. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta esaminando la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al crollo dell’albero.

Pietro Monici stava pescando con un amico sul fiume Botteniga quando, nel tardo pomeriggio di giovedì 9 aprile, un albero gli è caduto addosso. I pompieri hanno dovuto tagliare rami e tronchi che l'hanno completamente sepolto il malcapitato. Illeso, ma sotto choc l’amico. Il 39enne stava per diventare un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pietro Monici muore a 39 anni travolto dall'albero mentre pesca: ricoverato sotto choc l'amico che ha assistito alla tragediaTREVISO - Stava pescando con un amico sulla riva del canale fra i palazzoni di via Botteniga, a Treviso, quando un enorme pioppo è crollato...

Muore a 39 anni travolto dall'albero che gli crolla addosso mentre pescaTREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare un 39enne travolto da un...

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