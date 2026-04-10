Gianni Di Vita è stato ascoltato come persona informata sui fatti in questura a Campobasso, in relazione a un caso di morte per ricina. L'uomo si è presentato con un senso di tristezza, ma ha dichiarato di essere in pace con la propria coscienza. Il suo avvocato ha riferito che Di Vita si è mostrato addolorato, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni durante il lungo interrogatorio.

Addolorato, ma con la coscienza a posto. Queste le parole che Gianni Di Vita ha affidato al suo avvocato prima del lungo confronto con gli investigatori in questura, a Campobasso, ascoltato come persona informata sui fatti. I fatti riguardano la morte di moglie e figlia, avvelenate dalla ricina prima di Natale a Pietracatella. Il fascicolo aperto dalla procura di Larino resta contro ignoti per omicidio premeditato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte per ricina, Gianni Di Vita sentito come persona informata sui fatti

Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricinaNuove ombre sul caso della madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella (Campobasso).

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Madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. Una trentina finora le persone ascoltate in Questura, a Campobasso. Mercoledì la lunga testimonianza di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi, padre di Sara, 15 anni, le due vittime. Anna Maria Carest x.com