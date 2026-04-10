Morte di Domenico l'avvocato Petruzzi | Non ho percentuale sul risarcimento E la mamma lo difende
L'avvocato che rappresenta la famiglia del bambino deceduto ha dichiarato di non aver mai preteso una percentuale sul risarcimento. La madre del piccolo ha invece difeso il legale, sottolineando il suo ruolo nel procedimento. La questione riguarda le modalità di remunerazione dell'avvocato, che ha specificato di non aver richiesto alcuna percentuale sui fondi destinati al risarcimento.
L'avvocato Petruzzi, che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Non prendo la percentuale sul risarcimento". Mamma Patrizia Mercolino lo difende: "Lo ringrazio non solo per il lavoro, ma per l'umanità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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