Morosini | la Serie B trasforma il ricordo in sicurezza sanitaria

La Lega Serie B ha annunciato che il quattordicesimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini sarà dedicato a iniziative di utilità sociale e sicurezza sanitaria. La giornata sarà coinvolta in attività volte a sensibilizzare e promuovere la tutela della salute, trasformando un ricordo personale in un momento di attenzione pubblica. La decisione mira a collegare l’evento commemorativo a progetti concreti nel settore sanitario.

La Lega Serie B ha deciso di trasformare il quattordicesimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini in un’operazione di utilità sociale e sicurezza sanitaria. Il 14 aprile 2012, durante una sfida tra Livorno e Pescara allo stadio Adriatico-Cornacchia, il centrocampista classe 1986 perse la vita improvvisamente sul campo di gioco. Per onorare la memoria del calciatore, che vestì anche le maglie di Bologna, Vicenza, Reggina e Padova, la Lega collaborerà con la famiglia di Moro e l’ente no-profit Live Charity durante la 34a giornata del campionato. Dalla memoria al presidio medico: l’impatto sulle infrastrutture locali. Il ricordo di Morosini non si limiterà a una celebrazione simbolica, ma alimenterà un piano d’azione concreto per la tutela della salute nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morosini: la Serie B trasforma il ricordo in sicurezza sanitaria Leggi anche: Maglie in beneficenza nel ricordo di Morosini. Il ricavato per il campo di Monterosso Leggi anche: La Serie B ricorda Piermario Morosini, morto a Pescara 14 anni fa Temi più discussi: La Lega di Serie B onora la memoria di Piermario Morosini; Serie B ricorda Morosini: fasce speciali e raccolta fondi solidale; Maglie in beneficenza nel ricordo di Morosini. Il ricavato per il campo di Monterosso; La Lega Serie B onora la memoria di Piermario Morosini. La Serie B ricorda Piermario Morosini: in campo con una fascia commemorativaLa Lega Serie B si schiera al fianco di Live Charity, ente no-profit impegnato in progetti benefici di varia natura, e della Famiglia Morosini per commemorare. tuttomercatoweb.com La Serie B ricorda Piermario Morosini, morto a Pescara 14 anni faPassano gli anni ma il dolore non passa. E il ricordo di Moro, come lo chiamavano tutti, non passa. La Lega Serie B si schiera al fianco di Live Charity, ente no-profit impegnato in progetti benefic ... today.it La Lega Serie B si schiera al fianco di Live Charity, ente no-profit impegnato in progetti benefici di varia natura, e della Famiglia Morosini per commemorare Piermario Morosini, calciatore venuto a mancare improvvisamente il 14 aprile 2012 mentre disputava - facebook.com facebook La Lega Serie B si schiera al fianco di Live Charity, ente no-profit impegnato in progetti benefici di varia natura, e della Famiglia Morosini per commemorare Piermario Morosini, calciatore venuto a mancare improvvisamente il 14 aprile 2012 mentre disputava x.com