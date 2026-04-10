Uno studio pubblicato a marzo 2025 su Brain Sciences ha analizzato come la riabilitazione per il morbo di Parkinson possa essere più efficace attraverso l’attività di danza svolta in un museo. La ricerca, condotta dal dipartimento di neuroriabilitazione di un centro specializzato, ha coinvolto pazienti che hanno partecipato a sessioni di danza in un ambiente culturale, lontano dalla classica palestra. I risultati indicano un miglioramento nei sintomi motori rispetto ai metodi tradizionali.

Cosa succede se la riabilitazione esce dalla palestra ed entra in un museo? Lo ha verificato uno studio pilota pubblicato su Brain Sciences nel marzo 2025, condotto dagli specialisti del dipartimento di neuroriabilitazione del Fresco Parkinson Center di Villa Margherita KOS. Ventiquattro pazienti con Parkinson in fase iniziale-media sono stati divisi in due gruppi: uno ha seguito la fisioterapia convenzionale, l’altro ha partecipato al programma “ Dance Well ” — sessioni di danza artistica multisensoriale nelle sale affrescate del Museo Civico di Bassano del Grappa. Il primo ha mostrato miglioramenti fino al 20% rispetto ai valori di base nelle funzioni motorie, cognitive ed emotivo-motivazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morbo di Parkison. Riabilitazione più efficace danzando al museo

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