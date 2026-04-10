La partita tra Monza e Bari si gioca nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 20252026. La sfida si svolge in un momento in cui i padroni di casa mirano a risalire la classifica, puntando alla promozione diretta, mentre gli ospiti cercano di migliorare la propria posizione per uscire dalla zona retrocessione. La gara sarà trasmessa su diverse piattaforme, con dettagli su orari e modalità di visione disponibili online.

G ara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli vogliono rientrare in zona promozione diretta, mentre i pugliesi stanno cercando di uscire dalle zone calde della classifica. Monza vs Bari si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 19.30 presso l’U-Power Stadium MONZA VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tre pareggi consecutivi con Reggiana, Venezia e Catanzaro hanno frenato i brianzoli, al punto da essere scavalcati dal Frosinone in seconda posizione, quando mancano cinque giornate alla fine del campionato. Perciò serve ritornare alla vittoria per continuare a sognare la promozione diretta I pugliesi si trovano invece in ultima posizione, a pari merito con Virtus Entella e Padova, in una classifica che si mantiene abbastanza corta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Monza vs Bari, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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Eccoci: @MicGamba segretario del PD di Monza cancella il tweet in cui se la prende con il "criminale di guerra ebreo" [il PD delle fatwe contro il sottoscritto e @CarloStagnaro, quel PD lì] cc @ellyesse @peppeprovenzano x.com