Monza maxi rogo fa collassare un capannone | numerosi pullman e furgoni distrutti

Poco dopo la mezzanotte del 10 aprile, a Monza si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato un capannone situato in via della Guerrina, vicino al confine con Concorezzo. L’incendio ha causato il crollo della struttura, portando alla distruzione di numerosi pullman e furgoni parcheggiati all’interno e nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Monza, 10 aprile 2026 – Grande paura poco dopo la mezzanotte del 10 aprile a Monza, dove un enorme incendio ha colpito un capannone in via della Guerrina al confine con Concorezzo. Fiamme alte, fumo e esplosioni hanno interessato lo stabile, adibito a parcheggio di mezzi a noleggio. Il rogo ha distrutto numerosi pullman e furgoni, mentre non si registrano feriti o intossicati. Sul posto sono subito corse numerose squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che hanno impiegato più di tre ore per domare l’incendio che provocato il cedimento dell’intera struttura. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini del caso. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, maxi rogo fa collassare un capannone: numerosi pullman e furgoni distrutti Leggi anche: Seriate, incendio in un capannone: danneggiati camion, furgoni e macchinari di due ditte Manzano in fiamme: 1200 metri quadrati di capannone distruttiUn incendio di vaste proporzioni ha colpito questa mattina a Manzano, in via del Cristo, coinvolgendo un capannone industriale di 1200 metri quadrati... Temi più discussi: Monza, maxi incendio in un capannone: in fiamme anche un pullman e dei furgoni, indagini sulle cause; Monza, maxi incendio nella notte: esplosioni e fiamme; Maxi incendio nel deposito: in fiamme i mezzi, collassata la struttura; Notte di fuoco a Monza: divampa incendio, crolla capannone. Tutte le conseguenze. Monza, maxi incendio in un capannone: in fiamme anche un pullman e dei furgoni, indagini sulle causeVasto incendio nella notte a Monza, in via della Guerrina: per cause in via di accertamento un rogo ha distrutto un capannone industriale ricovero di pullman e furgoni ... ilcittadinomb.it Maxi incendio nel deposito: in fiamme i mezzi, collassata la strutturaMaxi incendio nel deposito: in fiamme i mezzi, collassata la struttura. Sul posto Vigili del Fuoco, 118, Arpa e Forze dell'ordine: accertamenti in corso sulle cause ... primamonza.it Fine settimana a SEGRATE e MONZA con lo shopping di qualità: Sabato 11 Aprile SEGRATE, Via Roma e XXV Aprile Domenica 12 Aprile MONZA, Piazza Cambiaghi - facebook.com facebook Eccoci: @MicGamba segretario del PD di Monza cancella il tweet in cui se la prende con il "criminale di guerra ebreo" [il PD delle fatwe contro il sottoscritto e @CarloStagnaro, quel PD lì] cc @ellyesse @peppeprovenzano x.com