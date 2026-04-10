Nel 2025, la provincia di Monza e Brianza ha raggiunto un nuovo record di presenze turistiche, con oltre 1,18 milioni di pernottamenti rispetto ai dati degli anni precedenti. La cifra rappresenta un aumento significativo rispetto agli anni passati, attestandosi come il massimo storico registrato nella regione. Questo risultato evidenzia la crescita del settore turistico locale, che continua a richiamare un numero elevato di visitatori nel corso dell’anno.

La provincia di Monza e Brianza ha registrato un volume di presenze turistiche senza precedenti nel corso dell’anno 2025, superando la soglia del milione di pernottamenti con un totale di 1,18 milioni. Il flusso di visitatori, che ha contato circa 588mila arrivi, vede una netta prevalenza di viaggiatori provenienti dall’Italia, che rappresentano il 60,5% del totale. Tra natura e grandi eventi: i motori dell’economia locale. L’attrattività del territorio si manifesta attraverso una combinazione di esperienze diverse, dove il 75,5% delle presenze è concentrato nelle zone caratterizzate da paesaggi naturali e turismo diffuso, con una permanenza media dei visitatori di due notti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza e Brianza vola: record di 1,18 milioni di turisti nel 2025

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