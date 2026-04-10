Il Monza si prepara ad affrontare il Bari in una partita cruciale, con il sogno di ottenere punti importanti per la promozione in Serie A. Attualmente, la squadra è terza in classifica, a due punti dal Frosinone, che occupa il secondo posto. L’allenatore biancorosso ha dichiarato che l’obiettivo è regalare una gioia ai tifosi, nonostante il destino sia nelle mani di altri.

Monza, 10 aprile 2026 – Il destino, nella lunga e serrata corsa alla promozione diretta in Serie A, al momento non è più nelle mani del Monza terzo in classifica a meno due dal Frosinone. Ma stasera c’è lo scontro diretto tra ciociari e Palermo, una sfida tra seconda e quarta in classifica, che i biancorossi seguiranno da molto vicino. Scenari nuovi potrebbero aprirsi dopo il match dello Stirpe, ma in ogni caso, domani (ore 19,30) i brianzoli dovranno fare il loro “dovere” nella sfida casalinga contro il Bari. All’ U-Power Stadium arrivano dunque i pugliesi, terzultimi, invischiati in piena zona retrocessione ma galvanizzati dall’importante vittoria contro il Modena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, arriva il Bari. Il destino è nelle mani altrui, ma non si può mollare. Bianco: “Vogliamo regalare una gioia ai tifosi”

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