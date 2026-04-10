A Roseto Valfortore, nei Monti Dauni, più di cento studenti sono rientrati in aula dopo una settimana di isolamento a causa di problemi logistici legati al maltempo. La riapertura delle scuole segna la fine di una situazione che aveva impedito ai ragazzi di frequentare regolarmente le lezioni. Le autorità hanno disposto il ripristino delle attività scolastiche nella giornata odierna, consentendo agli studenti di tornare alle loro routine quotidiane.

Oltre cento studenti della zona dei Monti Dauni sono tornati finalmente in classe a Roseto Valfortore, segnando la fine di un periodo di isolamento logistico durato una settimana. La ripresa delle attività scolastiche è stata resa possibile grazie al ripristino della viabilità sulla strada provinciale 129, dopo che le precipitazioni intense iniziate giovedì scorso avevano bloccato i collegamenti e reso impraticabili i percorsi verso i centri limitrofi. Il superamento del blocco logistico tra fango e detriti. La normalità sta lentamente tornando a lambire la comunità di Roseto Valfortore, che ha dovuto affrontare giorni di estrema difficoltà a causa dell’impatto delle piogge torrenziali sulle infrastrutture locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monti Dauni: via il fango, 100 studenti tornano finalmente a scuola

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