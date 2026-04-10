Montevarchi nuova sede per la Polizia Locale | la Giunta punta sull’ex Mps in via Roma

La Giunta comunale ha deciso di trasferire la sede della Polizia Locale nell’edificio ex Mps situato in via Roma a Montevarchi. La decisione mira a garantire un presidio più centrale e facilmente accessibile per i cittadini. La nuova sede sarà destinata a migliorare i servizi e l’efficienza delle operazioni di polizia locale nel centro della città. Il cambio di sede è previsto nei prossimi mesi.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Un nuovo presidio nel cuore della città per rafforzare i servizi e migliorare l’efficienza operativa. A Montevarchi la Giunta comunale ha dato il via libera all’avvio del procedimento per l’acquisizione di un immobile destinato a diventare la futura sede del Corpo di Polizia Locale. La scelta dell’amministrazione è ricaduta sull’ex filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena, situata in via Roma 77-81, con affaccio diretto su piazza Varchi, nel pieno centro storico cittadino. L’operazione si inserisce nella programmazione triennale 2026-2028 prevista dal Documento Unico di Programmazione, che individua tra le priorità la ricerca di una sede più funzionale, moderna e adeguata alle esigenze operative e logistiche del comando. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, nuova sede per la Polizia Locale: la Giunta punta sull’ex Mps in via Roma Pascuzzi (San Mauro Futura): "Una nuova sede della Polizia Locale non aumenta da sola la sicurezza""Continueremo a proporre soluzioni concrete e a offrire la nostra disponibilità al confronto, convinti che la sicurezza non appartenga a una parte... Leggi anche: Taglio del nastro a Ortona: ecco la nuova sede del comando della polizia locale Argomenti più discussi: Montevarchi, nuova sede per la Polizia Locale: il Comune punta sull’ex edificio del Monte dei Paschi in centro storico; Nuova sede per i vigili urbani. L’ex banca di via Roma si trasforma: ecco il piano; Nuova sede per i vigili urbani L’ex banca di via Roma si trasforma | ecco il piano; Montevarchi mensa della Leonardo da Vinci | l’amministrazione chiarisce interventi e monitoraggi. Nuova sede per i vigili urbani. L’ex banca di via Roma si trasforma: ecco il pianoCon l’affaccio diretto su piazza Varchi inoltre il nuovo comando, circa 734 metri quadrati distribuiti su due piani e con accessi dalle vie Roma e Cennano, si troverà in una posizione baricentrica a ... lanazione.it Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese - facebook.com facebook Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese x.com