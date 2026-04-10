Montemurlo | nuovi laboratori per fermare la dispersione scolastica

Il Comune di Montemurlo ha avviato una procedura per l’attivazione di laboratori pomeridiani rivolti agli studenti. L’obiettivo è contrastare la dispersione scolastica e supportare il percorso formativo dei giovani. L’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti in attività extrascolastiche, con l’intento di favorire la loro partecipazione e il successo scolastico. La decisione riguarda le scuole del territorio e si inserisce in un piano più ampio di interventi educativi.

Il Comune di Montemurlo ha avviato una procedura per attivare laboratori pomeridiani volti a contrastare la dispersione scolastica e sostenere il percorso formativo degli studenti. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro della Progettazione Educativa Zonale, è rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado iscritti per l’anno scolastico 20252026. La strategia della co-progettazione tra istituzioni e territorio. L’amministrazione locale punta su un modello che non si limita alla semplice erogazione di servizi, ma cerca una sinergia profonda attraverso metodologie innovative e attività condivise con le realtà locali. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire il disagio scolastico favorendo processi di inclusione sociale tra i giovani del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemurlo: nuovi laboratori per fermare la dispersione scolastica Una qualifica professionale gratuita contro la dispersione scolasticaL’Accademia è l’ente formativo incaricato del corso di Operatore del Benessere nell’ambito della terza annualità IeFP promossa dalla Municipalità 3. “Il 100 c’è”: scuole, territori e comunità unite contro la dispersione scolastica in IrpiniaAl Circolo della Stampa di Avellino presentato il progetto dell’Officina dei Talenti: focus su povertà educativa e bambini nelle aree interne... Si parla di: A Montemurlo parte il progetto volto a contrastare e prevenire il disagio scolastico. Ecdc, in Ue necessari 4 nuovi nuovi laboratori per malattie infettivePer far fronte a malattie infettive emergenti, l'Unione Europea ha bisogno di quattro nuovi laboratori di riferimento, dedicati in particolare a quattro patologie infettive: le infezioni da ... ansa.it Malattie infettive. Servono nuovi laboratori di riferimento UE per contrastarle. Le raccomandazioni dell’EcdcL’Ecdc propone di istituire nel 2026 quattro nuovi laboratori di riferimento Ue su Clostridioides difficile, gonorrea resistente, tubercolosi e malattie batteriche invasive, per rafforzare diagnosi e ... quotidianosanita.it