Martedì alle 14:00, la Camera dei Deputati discuterà il caso Almasri, con l’intenzione di approvare la proposta dell’Ufficio di presidenza di portare la questione alla Corte Costituzionale. La riunione si svolgerà in una fase cruciale, mentre si avvicinano anche importanti riforme legislative. La discussione si concentrerà sulla validità della procedura e delle eventuali conseguenze giuridiche.

Il prossimo martedì, alle ore 14:00, la Camera dei Deputati si concentrerà sul caso Almasri, con l’obiettivo di validare la mossa dell’Ufficio di presidenza volta a sottoporre la questione alla Corte Costituzionale. La disputa riguarda la competenza della Procura della di Roma rispetto al Tribunale dei ministri nel gestire la posizione di Giusi Bartolozzi, ex capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, accusata di aver fornito dichiarazioni non veritiere in merito al rimpatrio di Almasri in Libia. Un’agenda parlamentare tra questioni giudiziarie e riforme istituzionali. L’impegno previsto per martedì mattina a Montecitorio apre una settimana lavorativa estremamente densa per le due Camere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecarlo: martedì cruciale tra caso Almasri e riforme chiave

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