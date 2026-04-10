Il Masters 1000 di Monte-Carlo prosegue con i quarti di finale, in programma venerdì 10 aprile 2026. Tra i giocatori in campo ci sono Sinner e Alcaraz, entrambi impegnati in questa fase del torneo. Le partite si svolgono sui campi principali del torneo, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. La giornata vede confronti diretti che potrebbero determinare i semifinalisti dell’evento.

Il Masters 1000 di Monte-Carlo entra oggi, venerdì 10 aprile 2026, nella sua fase decisiva con i quarti di finale. La giornata si apre sul campo con l’incontro tra Zverev e Fonseca, ma l’attenzione globale è catalizzata dal confronto tra Sinner e Auger-Aliassime, oltre alla sfida che vedrà protagonista Alcaraz contro Bublik. L’evoluzione dei favoriti e la resistenza dei leader. La gerarchia del tennis mondiale subisce test significativi in questa fase del torneo. Sinner ha ottenuto il pass per i quarti dopo una prestazione estremamente faticosa, mentre Alcaraz, nonostante abbia dovuto lottare duramente riuscendo a superare l’argentino in tre set, si prepara ora ad affrontare Bublik. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte-Carlo, quarti di finale: Sinner e Alcaraz sotto esame

Monte Carlo 2026 p. 3: Sinner e Alcaraz con fatica ai quarti!Beach zone: chi è Davide Borraccino? Dal debutto con Lupo alla chiamata azzurra Un calo fisico ad inizio secondo set e Tomáš Machác rischia tutto...

Quando gioca Sinner contro Auger-Aliassime a Monte Carlo, data e orario dei quarti di finaleSinner-Auger-Aliassime nei quarti di finale a Monte Carlo: orario, dove vederla in TV e l'analisi dei precedenti tra il tennista italiano e quello...

ULTIM'ORA: USAIN BOLT SCEGLIE TRA SINNER E ALCARAZ A MONTE CARLO

Temi più discussi: Montecarlo, scattano i quarti di finale. Ecco quando gioca Sinner; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; Matteo Berrettini - Joao Fonseca al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP.

ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari venerdì 10 aprile, ordine di gioco, streamingLa giornata di oggi, venerdì 10 aprile, prevede gli incontri dei quarti di finale sia in singolare che in doppio nell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: nel ... oasport.it

Quando gioca Sinner oggi contro Auger-Aliassime a Monte Carlo, data e orario dei quarti di finaleSinner-Auger-Aliassime nei quarti di finale a Monte Carlo: orario, dove vederla in TV e l'analisi dei precedenti tra il tennista italiano e quello canadese ... fanpage.it

MUSETTI OUT A MONTE-CARLO Delusione per l’azzurro che cede in 2 set (7-6; 7-5) contro Vacherot e dopo un mese di assenza perde all’esordio nel Principato Con questa sconfitta non potrà difendere la finale dello scorso anno e rischia di uscire d - facebook.com facebook

ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Monte-Carlo, #Alcaraz ai quarti di finale Battuto l'argentino Etcheverry in tre set (6-1, 4-6, 6-3), affronterà Bublik #SkySport #SkyTennis #RolexMonteCarloMasters x.com