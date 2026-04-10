Monopolio delle onoranze funebri | ' no' di Zagaria e la palla passa alla fazione di Bidognetti

Nelle ultime settimane, si sono susseguite tensioni tra diverse fazioni del settore funebre in relazione a un progetto di nuova impresa e alle dinamiche di monopolio. Un imprenditore ha chiesto supporto a una famiglia storica del settore, ma ha ricevuto un rifiuto. Contestualmente, si è verificato un passaggio di responsabilità e coinvolgimenti tra gruppi rivali, mentre si discuteva sul controllo delle attività funebri nella zona.

Il racket del caro estinto sullo sfondo, una nuova impresa funebre che stava per nascere, il timore di perdere il monopolio, la richiesta di aiuto agli Zagaria, il rifiuto e il coinvolgimento dei bidognettiani. Sono la cornice delle dichiarazioni del pentito Vincenzo D’Angelo, genero di Francesco. 🔗 Leggi su Casertanews.it Agenzia di onoranze funebri professionaleNei momenti più difficili della vita, come la perdita di una persona cara, è fondamentale poter contare su un supporto affidabile e competente. "Non ci si abitua mai", dalle storiche dinastie ai nuovi imprenditori: segreti e i numeri delle onoranze funebri a MonzaIl comparto funebre in Italia conta circa 6mila imprese, 60mila addetti, 700 case funerarie e un fatturato annuo di oltre tre miliardi di euro. Si parla di: Incendio doloso con la maschera di V: arrestato il fantasma delle onoranze funebri. Monopolio camorra su onoranze funebri(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione contro il clan camorristico dei Moccia condotta nella notte dai carabinieri nella zona di Casoria (Napoli) ... lagazzettadelmezzogiorno.it Incendio doloso con la maschera di V: arrestato il fantasma delle onoranze funebriSvolta in Calabria: il possibile movente legato a dinamiche di rivalità e concorrenza per il controllo e l’intermediazione nei servizi di onor ... zoom24.it