Mondo del calcio scosso da un nuovo caso di violenza sessuale di gruppo

Il mondo del calcio è stato coinvolto in un nuovo episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto il 30 maggio di quest'anno. Le autorità hanno aperto un'indagine e sono stati ascoltati testimoni e vittime. La notizia ha ricevuto ampia copertura mediatica, suscitando reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire i fatti e individuare eventuali responsabili.

AGI - Un caso di violenza sessuale di gruppo scuote il mondo del calcio: il 30 maggio dell'anno scorso, durante i festeggiamenti per la storica promozione in serie C del Bra, tre calciatori del club piemontese avrebbero abusato di una studentessa universitaria ventenne torinese che dopo la violenza ha tentato il suicidio. I tre risultano essere accusati di violenza sessuale di gruppo, e uno anche di ' revenge porn ', come ha confermato La Stampa ripercorrendo le tappe dell'inchiesta della procura di Asti scattata dopo la denuncia della giovane. Al momento la ventenne risulta essere in cura, dopo aver interrotto per qualche mese gli studi.... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mondo del calcio scosso da un nuovo caso di violenza sessuale di gruppo Lo skipper Kevin Escoffier a processo per violenza sessuale: primo caso #MeToo nel mondo della velaIl mondo della vela attende con attenzione l'esito del processo nei confronti di Kevin Escoffier, talentuoso skipper francese finito in tribunale per... Belluno, caso di tentata violenza sessuale: così un minore è stato adescato da un 53enne su TelegramÈ di due procedimenti penali per tentata violenza sessuale su minore e spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio delle recenti attività della... Temi più discussi: Una tragedia scuote il mondo del calcio italiano, club sconvolto dal lutto; Offerta una borsa di soldi per convocare lui | Il CT della Nazionale rivela tutto: LA DENUNCIA da brividi di Gentile; Malore improvviso, muore l'ex calciatore della Fermana. Rodia, le giovanili nel Lecce e il Francavilla: chi era; Addio a Lucescu, Hagi in lacrime: È stato il mio maestro. Lutto nel mondo del calcio, è morta la figlia di Centofanti: le cause e il dolore della sorellaIl mondo del calcio è scosso da una terribile notizia, è morta Giorgia, la figlia dell’ex terzino dell’Inter Felice Centofanti. A darne la notizia Martina Centofanti, ex ginnasta azzurra. notizie.it Tragedia nel mondo del calcio, non c’è stato niente da fare: aveva solo 18 anniIl mondo del calcio è scosso da una tragedia che ha colpito la Colombia e il suo movimento giovanile. Santiago […] ... msn.com Tuffati nel mondo del vintage a Milano! https://l.grazia.it/TqD - facebook.com facebook #Merckx, il mondo del ciclismo in ansia: le condizioni dell'ex campione x.com