Mondiali 2026 ipotesi Super Playoff sulla base del ranking l’Italia spera ancora | le ipotesi in ballo

A due mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio che si terranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, si fanno strada diverse ipotesi riguardo al formato di qualificazione. Tra le possibilità c’è un “Super Playoff” basato sul ranking mondiale, che potrebbe influenzare la qualificazione di alcune squadre, inclusa l’Italia. Le discussioni sui criteri di accesso continuano tra federazioni e organi di gestione, mentre la competizione si avvicina.

A due mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio 2026, continua a tenere banco la questione della probabile rinuncia da parte dell’ Iran e quindi di conseguenza anche quella della squadra che potrebbe prendere il suo posto tra le 48 qualificate alla fase finale del torneo. Assorbita, ma non certamente del tutto, l’amarezza per la terza eliminazione consecutiva dell’Italia ai playoff, continua a restare in piedi l’ ipotesi di un ripescaggio, unica situazione che consentirebbe agli azzurri di non fare ancora una volta da spettatori della massima competizione calcistica per nazionali della FIFA. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mondiali 2026, ipotesi “Super Playoff” sulla base del ranking, l’Italia spera ancora: le ipotesi in ballo Mondiali 2026, spunta l’ipotesi “super playoff” Italia ancora in corsa?Dagli Stati Uniti l’indiscrezione di The Athletic: la FIFA valuta uno spareggio intercontinentale in caso di forfait dell’Iran Si riaccende una... Leggi anche: L’Italia ripescata ai Mondiali? C’è l’ipotesi di un ‘super playoff’ tra le nazionali escluse Temi più discussi: Italia ripescata ai Mondiali, la Rai pronta a festeggiare: l’ultima offerta dell’Iran e l’intrigo Trump-Infantino; Alessandro Del Piero: Terzo flop mondiale imbarazzante, serve progettualità. Una mia candidatura alla Figc? Nessuna proposta arrivata; Italia e ripescaggio ai Mondiali, 'super playoff' tra escluse? L'ultima idea della Fifa; Una settimana da Calha | Mondiale e super gol Ora lo scudetto e poi il mercato. Mondiali 2026, ipotesi Super Playoff sulla base del ranking, l’Italia spera ancora: le ipotesi in balloLe ultime indiscrezioni riferiscono della volontà da parte della FIFA di istituire un mini torneo negli Stati Uniti per assegnare l’ultimo posto vacante ... ilgiornale.it Italia e ripescaggio ai Mondiali, 'super playoff' tra escluse? L'ultima idea della FifaL'Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Si avvicina il giorno della decisione da parte della Fifa, che vaglia una nuova clamorosa opzione che potrebbe rimettere in corsa la qualificazione degli azzu ... adnkronos.com La Fifa potrebbe organizzare un super playoff intercontinentale tra alcune delle Nazionali che non sono riuscite a qualificarsi x.com #Italia ripescata ai #Mondiali Il 'super #playoff' tra escluse: l'idea della #Fifa - facebook.com facebook