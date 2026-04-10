Moncalieri calcinacci sul binario 3 | caos e deviazioni in stazione

Nella mattinata di venerdì 10 aprile 2026, nella stazione di Moncalieri si è verificato un distacco di calcinacci dal soffitto della pensilina del binario 3. L'episodio ha causato disagi ai pendolari che si sono visti costretti a modificare i percorsi usuali. La presenza di detriti sul binario ha comportato l'intervento delle squadre di manutenzione e la deviazione dei treni, con ripercussioni sui collegamenti ferroviari.

Un distacco di materiale dal soffitto della pensilina al binario 3 della stazione di Moncalieri ha costretto i pendolari a cambiare percorsi nella prima mattinata di questo venerdì 10 aprile 2026. Il cedimento parziale dell’intonaco è avvenuto durante le ore dell’alba, facendo cadere calcinacci sulla banchina senza però colpire nessuno, dato che la traiettoria dei frammenti è rimasta libera da passeggeri nel momento esatto del fatto. Intervento tecnico e gestione dei flussi in stazione. Subito dopo l’allarme scatenato dalla caduta dei detriti, i tecnici incaricati di Rfi sono intervenuti per isolare l’area interessata. La zona del binario 3 è stata immediatamente transennata per garantire la sicurezza dei viaggiatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moncalieri, calcinacci sul binario 3: caos e deviazioni in stazione Allarme alla stazione di Moncalieri: crollano calcinacci dalla pensilina, disagi per gli utentiDei calcinacci si sono staccati da soffitto della pensilina del binario 3 della stazione ferroviaria di Moncalieri nella prima mattinata di oggi,... Petardo esploso in stazione, sul treno scatta il sistema antincendio: caos e pauraUn petardo esploso a pochi passi dai binari, l’allarme antincendio che scatta e il treno, pieno di studenti, costretto a fermarsi.