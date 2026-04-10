Molise nuova frana | evacuate 50 persone a Salcito

A Salcito, in Molise, si è verificata una nuova frana che ha interessato alcune case del centro. Per motivi di sicurezza, sono state evacuate preventivamente 50 persone. L’evento si è verificato nella provincia di Campobasso e ha coinvolto un’area abitata del paese. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi per mettere in sicurezza le zone colpite.

Una nuova emergenza frane in Molise, a Salcito, piccolo centro della provincia di Campobasso. Un movimento franoso ha interessato alcune abitazioni del centro: per garantire la sicurezza dei residenti, è stata disposta l'evacuazione precauzionale di 50 persone. Sul posto, le verifiche tecniche all'interno degli edifici coinvolti per valutare l'entità dei danni strutturali e la stabilità delle costruzioni. Un elicottero ha effettuato una ricognizione aerea sul versante colpito dal dissesto per monitorare l'evoluzione del fronte franoso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Molise, nuova frana: evacuate 50 persone a Salcito Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato: evacuate 50 personeAutostrada A14 chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara... Salcito sotto la frana: 50 residenti evacuati dopo il maltempoCinquantamila residenti del comune di Salcito sono stati allontanati dalle proprie abitazioni questa mattina, giovedì 9 aprile 2026, a causa di un... Temi più discussi: Nuova frana in Molise, evacuate 50 persone a Salcito; Maltempo, Cdm: stato emergenza Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioni; Molise, nuova frana a Salcito: evacuate 50 persone. Salvini visita l’area del ponte crollato; Nuova frana in Molise, evacuate 50 persone a Salcito. Molise, nuova frana a Salcito: evacuate 50 persone. Salvini visita l’area del ponte crollatoLe criticità negli altri centri - La situazione più delicata resta quella di Petacciato, dove la frana ha già avuto ripercussioni significative sulla ... pupia.tv Nuova frana in Molise, evacuate 50 persone a Salcito(ANSA) – SALCITO, 09 APR – Una nuova emergenza frane, l’ennesima, in Molise. Da questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati a Salcito, piccolo centro della provincia di Campobasso, a causa di un ... espansionetv.it Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica lungo la tratta Pescara-Foggia x.com Frana in Molise, riattivata la linea ferroviaria adriatica - facebook.com facebook