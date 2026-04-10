A Parma si è aperto un procedimento legale legato a un caso di molestie sessuali avvenuto in un teatro locale. Le accuse riguardano comportamenti inappropriati e violenze di natura sessuale che sarebbero state commesse in ambito teatrale. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica, portando alla discussione sulla rappresentazione delle molestie e sull’uso delle parole nel racconto di episodi delicati.

Nel racconto delle molestie e delle violenze sessuali, le parole non sono mai neutre: possono proteggere oppure colpevolizzare, fare informazione o alimentare stereotipi. Da qui prende le mosse la riflessione di Mariasole Bannò, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia e docente dell’Università di Brescia esperta di tematiche relative a violenze e discriminazioni di genere. A suscitare questa riflessione sono stati alcuni articoli usciti nelle ultime settimane su un caso di cronaca legato al mondo del teatro, un ambito che la riguarda da vicino anche per il lavoro portato avanti insieme ad Amleta, associazione di promozione sociale il cui scopo è contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molestie sessuali a teatro, il caso di Parma. “I media non hanno ancora capito come si raccontano gli abusi”

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“I popolari hanno insabbiato un caso di molestie”: nuovo scandalo in Spagna. Per il partito è “un caso fabbricato per sabotare le regionali”Il Partito popolare spagnolo è al centro di uno scandalo per un caso di presunte molestie sessuali e sul lavoro.

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E' stato #assolto il #medico di base accusato di #molestie sessuali nei confronti di una paziente. La denuncia risaliva al 2021 e si riferiva a una visita avvenuta nell'ambulatorio di #OlgiateOlona - facebook.com facebook