Durante la stagione primavera-estate, il colore mattone si presenta come una delle tonalità più presenti nel guardaroba delle over. Il rosso mattone, caratterizzato da una sfumatura calda, intensa e terrosa, trova spazio anche in questa stagione, tradizionalmente associata a colori più freschi e vivaci. La sua presenza si manifesta attraverso capi e accessori pensati per adattarsi a un look estivo, dimostrando una versatilità che supera le stagioni fredde.

Caldo, intenso e terroso, il rosso mattone è una tinta che se da un lato colora abbastanza di frequente l’armadio autunnale, dall’altro è una scelta valida e accattivante anche per la primavera – estate delle over. Perfetto sia per il giorno sia per le occasioni speciali, è un colore avvolgente e non scontato. Come portarlo? Ecco alcune idee, alcune più tradizionali, altre più particolari. Mattone e bianco. Una classica camicia bianca, che tutte le over di solito hanno nel guardaroba, può essere resa più interessante dall’accostamento ad un pantalone o ad una gonna del colore che ricorda il materiale usato per le costruzioni. Bastano due pezzi ben scelti per una combinazione minimalista capace di rendere il proprio aspetto raffinato ed elegante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moda, il colore mattone domina la primavera–estate delle over, ecco come abbinarlo

Elegante, funzionale e chic, ecco come abbinarlo in modo impeccabile questa primaveraQuando si pensa al trench viene automatico immaginarlo nei classici toni del beige e del sabbia.

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