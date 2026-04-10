Moda | Dolce&Gabbana si dividono Gabbana ha lasciato la presidenza

Stefano Gabbana si è dimesso dalla presidenza di Dolce & Gabbana. La notizia è riportata da Bloomberg, che specifica come l'ex stilista stia considerando varie possibilità riguardo alla sua quota nella casa di moda. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno del marchio, che si trova a gestire una fase di trasformazioni e riorganizzazioni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o sui piani futuri di Gabbana.

MILANO – Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidenza di Dolce & Gabbana. Lo riporta Bloomberg, spiegando che lo stilista sta valutando diverse opzioni per la sua quota di partecipazione nella casa di moda. Gabbana, 63 anni, fondatore della maison con l’allora socio Domenico Dolce, si è dimesso a dicembre, ma le sue dimissioni non erano state note in precedenza. Alfonso Dolce, fratello di Domenico e attuale Ceo, ha assunto la presidenza nel mese di gennaio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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