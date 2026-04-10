La Miwa Energia Cestistica Benevento si prepara a tornare in campo domenica alle 15 per una partita in trasferta contro la Klass Sennori. La squadra giocherà sul campo avversario, in un incontro che si preannuncia difficile. La sfida tra le due formazioni si svolgerà in un contesto dove la squadra ospite cercherà di ottenere una vittoria in casa di una squadra che si presenta come avversario ostico.

Tempo di lettura: 2 minuti È già tempo di tornare in campo per la Miwa Energia Cestistica Benevento, che domenica alle ore 15 sarà impegnata nell’ostica trasferta sul campo della Klass Sennori. I Boars, vogliosi di riscatto, scenderanno in campo per tornare alla vittoria e blindare un posto nei play-off, ma davanti troveranno una squadra motivata per conquistare la salvezza. Sennori, infatti, è attualmente in piena zona play-out con 12 punti e, nelle ultime giornate, è riuscita a trovare una discreta continuità di risultati, mantenendo vive le chance di una salvezza diretta. Nel turno infrasettimanale, tuttavia, la Klass è stata sconfitta dall’Esperia nel derby tutto sardo, nonostante i 14 punti di Obinna, centro della formazione sarda, e i 12 di Hubalek e Sanna, principali terminali offensivi di Sennori in questa stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Miwa, occhi puntati sull’ostica trasferta a Sennori

Miwa, occhi puntati sulla trasferta di Viterbo: domenica sfida alla terza della classeTempo di lettura: 2 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento si prepara ad affrontare la trasferta sul campo della Stella Azzurra Viterbo, terza...

Per la Miwa trasferta ostica contro San Paolo Ostiense: i Boars tornano in campo sabato alle 18Tempo di lettura: 2 minutiTorna in campo la Miwa Energia Cestistica Benevento, dopo il turno di riposo, per affrontare in trasferta il San Paolo...