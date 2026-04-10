Mistero Azzurra Canuti | l’ultimo messaggio inviato da un estraneo

La scomparsa di Azzurra Canuti, giovane di 25 anni residente ad Arcille, ha attirato l’attenzione della comunità di Campagnatico. I genitori, Lamberto e Antonella, hanno partecipato a una trasmissione televisiva poco prima delle 22 di mercoledì 8 aprile, esprimendo il loro dolore. Nel corso delle indagini, è stato diffuso anche un messaggio inviato da un estraneo, collegato alla vicenda.

La scomparsa di Azzurra Canuti, venticinquenne residente ad Arcille, ha scosso la comunità di Campagnatico dopo che i suoi genitori, Lamberto e Antonella, hanno mostrato il loro dolore in diretta televisiva su Chi l’ha?, poco prima delle 22 di mercoledì 8 aprile. La giovane non viene più sentita da settimane e le indagini si muovono ora con urgenza tra la provincia di Grosseto e l’area milanese. Il percorso investigativo è iniziato con la denuncia presentata dai familiari presso la caserma dei carabinieri di Campagnatico. Il segnale di allarme è stato immediatamente inoltrato alla Prefettura di Grosseto, che ha avviato una coordinazione con la Prefettura di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero Azzurra Canuti: l’ultimo messaggio inviato da un estraneo Da Grosseto va a Milano per incontrare degli amici, poi scompare: dal 19 marzo si cerca la 25enne Azzurra CanutiÈ scomparsa da 3 settimane Azzurra Canuti, 25enne di Grosseto allontanatasi da casa per raggiungere Milano, dove avrebbe dovuto passare una serata in... Azzurra Ferretti scomparsa a Roma, l'ultimo messaggio della 19enne: «Vado in ospedale». La lite con l'ex e il telefono spentoSale l'angoscia per la scomparsa di Azzurra Ferretti, diciannovenne svanita nel nulla da lunedì 26 gennaio da Roma, quartiere Centocelle, dove vive... Temi più discussi: Azzurra scomparsa da un mese: telefono spento e mistero ad Arcille, il sindaco lancia l’allarme; Azzurra, 25 anni, sparita da 20 giorni dopo la discoteca. L’appello dei genitori e quella voce misteriosa al telefono; Azzurra Canuti scomparsa, indaga la Procura. Vado in discoteca, angoscia per Azzurra scomparsa nel nulla dal 18 marzo. Quella voce misteriosa al telefonoAzzurra Canuti, 25 anni, sparita da tre settimane dopo la discoteca. L’appello dei genitori. Al cellulare la risposta di un ragazzo che ha detto: Azzurra sì, Azzurra sì, per poi riagganciare ... lanazione.it Da Grosseto va a Milano per incontrare degli amici, poi scompare: dal 19 marzo si cerca la 25enne Azzurra CanutiÈ scomparsa da 3 settimane Azzurra Canuti, 25enne di Grosseto allontanatasi da casa per raggiungere Milano, dove avrebbe dovuto passare una serata in ... fanpage.it Grosseto, 9 aprile 2026 – Allarme per una ragazza scomparsa a Grosseto, si chiama Azzurra Canuti, ha 25 anni e si sono perse le sue tracce dalla frazione di Arcille da circa un mese. Da quel momento il suo telefono è spento non si hanno più notizie. Second - facebook.com facebook