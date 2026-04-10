Mister Miliardo di San Severo nelle grinfie della GdF | la stangata dopo l' accusa di truffa sui bonus edilizi

Un uomo di San Severo è stato coinvolto in un'indagine della Guardia di Finanza riguardante presunte irregolarità legate ai bonus edilizi. Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli presso le aziende coinvolte, tra cui una società che si occupa di sviluppo immobiliare. L'indagine si concentra su possibili truffe relative a incentivi fiscali e bonus edilizi. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sui dettagli specifici dell'operazione o sui soggetti coinvolti.

La Guardia di Finanza è tornata a bussare alla porta delle 'Mama International Business S.r.l. e Sviluppo Immobiliare Valle' S.r.l.s di San Severo', società coinvolte nel 2021 in un’inchiesta su una presunta maxi truffa sui bonus edilizi. Si tratta delle società riconducibili a Maurizio Matteo De. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Casalnuovo, maxi truffa sui bonus edilizi: sequestro da oltre 10 milioni di euroUna vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce una maxi truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi, con un... Accusa, truffa su bonus edilizi: sequestri di trenta immobili e oltre dieci milioni di euro anche nel tarantino Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione... Si parla di: Abiatici sotto il tallone partenopeo. Beppe Savoldi morto a 79 anni: addio mister 2 miliardi, l'ex bomber di Atalanta, Bologna e NapoliSe ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe, scrive il figlio Gianluca sui social. Negli anni '70 l'attaccante bergamasco ha disputato 554 partite realizzando 233 gol e ha collezionato ... today.it Addio a Savoldi, mister due miliardi Bomber di Atalanta, Bologna e NapoliIl suo trasferimento al club partenopeo nell'estate del 1975 fece scandalo, ma i tifosi sottoscrissero 75.000 abbonamenti e la società incassò tre miliardi ... panorama.it