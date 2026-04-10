Miss Italia di Ditonellapiaga è sugli scaffali nonostante Patrizia Mirigliani Ecco cosa succede se il giudice dovesse obbligare l’artista a cambiare il titolo

Il nuovo album dell’artista Ditonellapiaga, intitolato “Miss Italia”, è disponibile nei negozi e sulle piattaforme digitali. La pubblicazione avviene nonostante le questioni legali sollevate dalla gestione del concorso di bellezza, che aveva espresso riserve sul titolo. Se un giudice dovesse decidere di imporre un cambio, l’artista potrebbe essere chiamata a modificare il nome dell’album. Al momento, il disco è comunque in vendita con il suo titolo originale.

Alla fine Miss Italia, il nuovo album di Ditonellapiaga, è sugli scaffali e presente su tutti i digital store, esattamente con questo titolo. Come ormai è noto, le cose potevano andare diversamente, perché Miss Italia, intendiamo chi sta dietro il concorso, quindi oggi Patrizia Mirigliani, ha diffidato la cantautrice romana dall’utilizzo di quel titolo. La diffida è partita, a sorpresa, durante la settimana del Festival di Sanremo, quindi ben due mesi prima l’uscita del disco, e, a parte provocare un vago fastidio nell’artista, colta naturalmente alla sprovvista in un momento importante della sua carriera, era stata accolta con un misto tra scettiscismo e ironia. 🔗 Leggi su Open.online

Ditonellapiaga sfida Patrizia Mirigliani: caos sul nome Miss Italia!Patrizia Mirigliani avvia azioni legali contro Ditonellapiaga per l’uso del nome Miss Italia nel nuovo album.

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Miss Italia è ora disponibile ovunque Questo disco è dedicato a chi si sente inadeguato e perso ma ha imparato a ballare sui propri drammi. A chi mi ha scoperta con questo album, a chi mi segue dal primo ma soprattutto a chi ama la musica pop, fieramente x.com