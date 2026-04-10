Il governo ha dichiarato che il diritto all’ascolto di bambini e ragazzi durante le diverse fasi della crescita rappresenta un impegno concreto, non solo un principio teorico. Questa posizione viene ribadita in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sottolineando l’obiettivo di creare una società più attenta alle esigenze dei più giovani. L’intento è di mettere in atto politiche che favoriscano un rapporto diretto e reale con i minori.

«Il diritto all’ascolto dei bambini e dei ragazzi, in ogni fase della loro crescita, non è un principio astratto, ma un impegno concreto che il governo ha deciso di portare avanti, in coerenza con quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza». Con queste parole si è aperto il messaggio di Giorgia Meloni per la seconda giornata nazionale dell’ “Ascolto dei Minori”, organizzato a Roma dal ministero del Lavoro. La premier ha ricordato che «ascoltare i bisogni e le speranze dei più giovani è il presupposto per affrontare i problemi e costruire una società migliore», sottolineando che «in un... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Minori, Meloni: “Nostro scopo è costruire una società più attenta alle esigenze dei bambini”. L’impegno del governo

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Si parla di: Minori, Meloni: governo al lavoro per limitare dipendenza da social e digitale.

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