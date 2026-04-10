Minorenne trattenuto a Sant’Anna sentenza della Cedu contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso una sentenza contro l’Italia riguardo al trattenimento di un minore nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di Sant’Anna, situato nell’isola di Capo. La decisione si riferisce alla condizione del minorenne e al modo in cui è stato gestito il suo trattenimento nel centro. La sentenza è stata resa nota recentemente, senza ulteriori dettagli sul caso specifico.

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