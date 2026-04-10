Minorenne ferito a Napoli per uno sguardo un fermo di Polizia e Dda

A Napoli, un minorenne è rimasto ferito dopo un episodio legato a uno sguardo in strada. La Polizia di Stato ha effettuato un fermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto alcune persone ritenute responsabili delle responsabilità dell’accaduto. La situazione è ancora sotto controllo e le autorità stanno indagando sull’intera vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha eseguito un fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di una persona accusata di lesioni personali e porto di armi in luogo pubblico, aggravanti dal metodo mafioso, ai danni di un minorenne in Piazza Carolina, nei pressi della sede della Prefettura di Napoli, già teatro di altri episodi di violenza. I fatti risalgono allo scorso primo aprile quando il giovane fermato, giunto a bordo di un ciclomotore condotto da un’altra persona al momento ignota, con il volto travisato e armato di una pistola, si è avvicinato alla vittima prima per colpirla in testa con il calcio della pistola per poi spararle alcuni colpi d’arma da fuoco ad entrambe le gambe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minorenne ferito a Napoli per uno sguardo, un fermo di Polizia e Dda Napoli, minorenne ferito a colpi di pistola in piazza Carolina: c’è un fermatoLa Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo gravemente sospettato di aver ferito un minorenne nel cuore... Leggi anche: Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne Temi più discussi: 15enne attirato in bagno e accoltellato in una scuola a Napoli: fermato un compagno 17enne; Napoli, sparatoria a Piazza Carolina: minorenne ferito alle gambe; Napoli - Minorenne ferito da colpi d’arma da fuoco all'esterno di una discoteca: custodia cautelare per tre persone; Ragazzino accoltellato, è subito giallo: Un mio amico stava giocando. Minorenne ferito a Napoli per uno sguardo, un fermo di Polizia e DdaLa Polizia di Stato ha eseguito un fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di una persona accusata di lesioni personali e porto di armi in luogo pubblico, aggravant ... ansa.it Minorenne gambizzato in piazza Carolina a Napoli: fermato un 19enneAl 19enne vengono contestati i reati di lesioni personali e porto d'armi, commessi in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, lo scorso 1° aprile ... fanpage.it Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne - facebook.com facebook