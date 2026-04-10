Mini TFA sostegno 40 CFU | BANDI aperti Università Cattolica Macerata UniCusano UniCamillus

Sono aperti i bandi per il secondo ciclo del percorso di formazione in esito al mini TFA sostegno da 40 CFU, promosso da diverse università italiane tra cui l'Università Cattolica, Macerata, UniCusano e UniCamillus. Questi corsi si svolgono in conformità con quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del DL 712024, successivamente modificato dal DL 1272025 e convertito in legge. Le iscrizioni sono aperte per chi intende acquisire i crediti necessari per l'insegnamento di sostegno.

Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 127 2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano Si parla di: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano, UniCamillus. Mini TFA Sostegno 2026, non ci sono riduzioni per chi ha i 24 CFU in metodologie didatticheIl percorso proposto da Indire e dalle Università per i docenti con tre anni di servizio specifico negli ultimi 8 (art. 6 ) e titolo estero (art. 7) sono realizzati, in un periodo non inferiore a tre ... orizzontescuola.it TFA sostegno: quando i bandi dalle Università?I bandi di concorso da parte delle università per il Tirocinio Formativo Attivo per il Sostegno 2014/2015 ancora non sembra essere in programma anche se molti avevano dato come data presunta quella di ... it.blastingnews.com