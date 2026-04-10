Mimma Pezzino candidata sindaco a Pedara con Fratelli d' Italia

Fratelli d'Italia ha annunciato il supporto alla candidatura di Mimma Pezzino come futura sindaca di Pedara. Il coordinatore provinciale del partito e il coordinatore locale hanno confermato ufficialmente la loro intenzione di sostenerla in vista delle prossime elezioni amministrative. La decisione è stata comunicata attraverso una nota del partito, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni.

Fratelli d'Italia scende in campo in vista delle prossime elezioni amministrative di Pedara. Il coordinatore provinciale Alberto Cardillo, insieme al coordinatore comunale del partito di Pedara, Gaetano Petralia, annunciano ufficialmente il pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Mimma. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Prato, destra divisa: l'ex di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno si candida a sindaco con una civicaLa Lega al momento punta su Claudiu Stanasel mentre Forza Italia ha ufficializzato il nome di Rita Pieri, l'ex meloniano: “No a nomi dell'ultimo... Elezioni. Un'altra quota rosa candidata con il sindaco uscenteUfficializzata un'altra quota rosa nella lista “Ricoloriamo Arienzo” a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Guida.