’Milva l’ultima diva’ Rassegna di tre incontri e una giornata aperta

In occasione del quinto anniversario della scomparsa di Milva, si terrà una rassegna dedicata alla sua figura artistica. L’evento comprende tre incontri e una giornata aperta al pubblico. La manifestazione mira a celebrare la carriera e il lascito della cantante, con appuntamenti che si svolgeranno in diversi spazi della città. La programmazione prevede interventi e approfondimenti sulla vita e l’attività musicale di Milva.

’Milva, l’ultima diva’: per il quinto anniversario della scomparsa della celebre artista, la fondazione Insula Felix Ets con sede a Milano, in via Gabrio Serbelloni 9, già residenza privata della cantante, ora spazio di studio e incontro, dedica tre serate, il 14, 21 e 28, e una giornata aperta, il 23 per celebrare la grande cantante. La partecipazione alle serate, eccetto quella del 21 solo su invito, è libera fino ad esaurimento posti. Gli appuntamenti: martedì 14, ore 17-20, quando inaugura la mostra Torino 1962-1965. Omaggio a Milva con l’esposizione di tre importanti ritratti della cantante, di cui due inediti, realizzati da Ezio Gribaudo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Milva, l’ultima diva’. Rassegna di tre incontri e una giornata aperta “Milva, l’ultima diva”: Milano ospita quattro appuntamenti in memoria della Pantera di Goro. Ecco quandoMilano, 24 marzo 2026 – Il 23 aprile di cinque anni fa se ne andava Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, icona della musica e dello spettacolo che,... Leggi anche: Milva, l’ultima vera diva raccontata dalla figlia: “Un talento assoluto ma Milano ha poca memoria” Si parla di: ’Milva, l’ultima diva’. Rassegna di tre incontri e una giornata aperta. ’Milva, l’ultima diva’. Rassegna di tre incontri e una giornata aperta’Milva, l’ultima diva’: per il quinto anniversario della scomparsa della celebre artista, la fondazione Insula Felix Ets con sede ... quotidiano.net Milva, l’ultima diva: Milano ospita quattro appuntamenti in memoria della Pantera di Goro. Ecco quandoMilano, 24 marzo 2026 – Il 23 aprile di cinque anni fa se ne andava Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, icona della musica e dello spettacolo che, con la sua voce scura e potente e la sua inimitabile ... ilgiorno.it