Milito promuove l’ex Juve | Sentiremo ancora tanto parlare di lui È fortissimo e avrà modo di dimostrarlo

L’ex attaccante, noto per aver giocato in club come l’Inter e il Genoa, ha espresso parole di elogio nei confronti di un ex calciatore della Juventus. Durante un’intervista su DAZN, ha affermato che si sentirà ancora molto parlare di lui, sottolineando le sue qualità e la possibilità di dimostrarle in futuro. Le dichiarazioni si inseriscono nel dibattito sul talento e il potenziale di questo atleta.

di Luca Fioretti Milito promuove l’ex Juve: «Sentiremo ancora tanto parlare di lui». Le dichiarazioni dell’ex attaccante tra le altre di Inter e Genoa a DAZN. Diego Milito ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Giorgia’s Secret, disponibile da oggi su DAZN. Di seguito le sue parole sull’ex allenatore della Juventus Thiago Motta e non solo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MILITO – « Tanti miei compagni erano già allenatori in campo: sicuramente Cristian Chivu è l’uomo giusto per l’Inter, sapevamo che sarebbe diventato un grande coach. Anche per Cambiasso prevedevamo un futuro simile, è strano non si sia ancora concretizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milito promuove l’ex Juve: «Sentiremo ancora tanto parlare di lui. È fortissimo e avrà modo di dimostrarlo» Epidemia di Nipah, Bassetti: “Morta un’infermiera contagiata dal virus. Ne sentiremo parlare ancora”Il virus Nipah è responsabile di un focolaio in India, nello Stato del Bengala Occidentale. Lewandowski Juve, Flick torna a parlare del futuro del polacco: «È ancora troppo presto per parlare di lui ma c’è una cosa che posso dire»di Luca FiorettiLewandowski Juve: il colpo a zero, la dirigenza valuta il mercato e le parole del mister blaugrana accendono i sogni di tutti i...