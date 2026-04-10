Militari israeliani in Campania per una vacanza premio | polemiche dopo i fatti in Palestina

Un gruppo di militari israeliani si trova in Campania per una vacanza premio, scatenando reazioni di protesta nella regione. La presenza dei soldati ha suscitato polemiche tra le comunità locali, soprattutto in relazione ai recenti eventi in Palestina. Nel Cilento si sono svolte manifestazioni di protesta contro il loro arrivo, con cittadini che hanno espresso il loro dissenso. La questione ha attirato l'attenzione dei mezzi di informazione e delle autorità locali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La protesta in Cilento continua a crescere contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, attualmente ospitati dall’Hotel Ariston di Paestum. Le manifestazioni, promosse da diverse associazioni locali come Legambiente Paestum, Donne in Nero Cilento e il Comitato Cilento Palestina, stanno attirando l’attenzione non solo locale ma anche internazionale. I manifestanti si fanno sentire da giorni, esprimendo il loro dissenso con cartelli e slogan. Nei video girati all’esterno della struttura, si osserva la presenza di numerosi agenti delle forze dell’ordine, che in alcuni casi sono intervenuti per allontanare i manifestanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Militari israeliani in Campania per una vacanza premio: polemiche dopo i fatti in Palestina. Temi più discussi: Militari israeliani in Campania per una vacanza premio: polemiche dopo i fatti in Palestina.; Mobilitazione nel Cilento: nuovo presidio a Paestum contro la presenza di militari e riservisti israeliani; Riservisti israeliani in vacanza nel Cilento | continua la protesta dei cittadini. Militari israeliani in Campania per una vacanza premio: polemiche dopo i fatti in Palestina.La protesta in Cilento continua a crescere contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, attualmente ospitati dall’Hotel Ariston di Paestum. Le manifestazioni, promosse da ... napolipiu.com Militari israeliani in vacanza premio in Campania: Qui a rilassarsi dopo i crimini in PalestinaÈ ancora mobilitazione in Cilento contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, ospitati dall’Hotel Ariston di Paestum. Le manifestazioni vanno avanti da diversi giorni e s ... msn.com È ancora mobilitazione in Cilento contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, ospitati dall'Hotel Ariston di #Paestum. Le manifestazioni vanno avanti da diversi giorni e sono promosse da diverse associazioni locali, tra cui Legambiente - facebook.com facebook "Nelle ultime due settimane, funzionari militari israeliani hanno contattato i capi di almeno otto villaggi cristiani e drusi del sud, intimando loro di espellere gli sciiti #Libano #Israele #soffiandosullaguerracivile x.com