Militari israeliani in Campania per una vacanza premio | polemiche dopo i fatti in Palestina

Un gruppo di militari israeliani si trova in vacanza nella regione della Campania, scelta come premio per il loro servizio. La presenza ha scatenato reazioni tra i residenti, con manifestazioni di protesta organizzate nel Cilento. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti tensioni nel territorio palestinese, che hanno portato a critiche e mobilitazioni da parte di cittadini locali. La presenza dei militari è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità e dei media.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La protesta in Cilento continua a crescere contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, attualmente ospitati dall’Hotel Ariston di Paestum. Le manifestazioni, promosse da diverse associazioni locali come Legambiente Paestum, Donne in Nero Cilento e il Comitato Cilento Palestina, stanno attirando l’attenzione non solo locale ma anche internazionale. I manifestanti si fanno sentire da giorni, esprimendo il loro dissenso con cartelli e slogan. Nei video girati all’esterno della struttura, si osserva la presenza di numerosi agenti delle forze dell’ordine, che in alcuni casi sono intervenuti per allontanare i manifestanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Militari israeliani in Campania per una vacanza premio: polemiche dopo i fatti in Palestina. Temi più discussi: Militari israeliani in Campania per una vacanza premio: polemiche dopo i fatti in Palestina.; Mobilitazione nel Cilento: nuovo presidio a Paestum contro la presenza di militari e riservisti israeliani; Riservisti israeliani in vacanza nel Cilento | continua la protesta dei cittadini. Militari israeliani in Campania per una vacanza premio: polemiche dopo i fatti in Palestina.La protesta in Cilento continua a crescere contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, attualmente ospitati dall’Hotel Ariston di Paestum. Le manifestazioni, promosse da ... napolipiu.com Militari israeliani in vacanza premio in Campania: Qui a rilassarsi dopo i crimini in PalestinaÈ ancora mobilitazione in Cilento contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, ospitati dall’Hotel Ariston di Paestum. Le manifestazioni vanno avanti da diversi giorni e s ... msn.com È ancora mobilitazione in Cilento contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, ospitati dall'Hotel Ariston di #Paestum. Le manifestazioni vanno avanti da diversi giorni e sono promosse da diverse associazioni locali, tra cui Legambiente - facebook.com facebook "Nelle ultime due settimane, funzionari militari israeliani hanno contattato i capi di almeno otto villaggi cristiani e drusi del sud, intimando loro di espellere gli sciiti #Libano #Israele #soffiandosullaguerracivile x.com