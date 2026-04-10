Un nuovo episodio ha segnato un momento di tensione tra le autorità e le organizzazioni ambientaliste in Argentina. Nonostante le richieste e le proteste della società civile, le decisioni prese non sono cambiate. Le preoccupazioni degli scienziati e le denunce delle associazioni sono state ignorate, lasciando spazio a una situazione che si sviluppa senza modifiche apparenti.

Argentina Riformata la storica Ley de Glaciares: il governo toglie le protezioni ambientali automatiche ai 17mila ghiacciai del paese. E li spalanca alle trivelle delle società minerarie Argentina Riformata la storica Ley de Glaciares: il governo toglie le protezioni ambientali automatiche ai 17mila ghiacciai del paese. E li spalanca alle trivelle delle società minerarie Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Milei ha rotto il ghiaccio

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Milei in Israele per il Giorno dell'Indipendenza tra tensioni e minacce iranianeIl presidente argentino, Javier Milei, ha confermato che si recherà in Israele dal 19 al 22 aprile per partecipare alle celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza, in una visita che si inserisce in un ... ansa.it

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