Milano trovato un cadavere in un' auto finita in un laghetto

A Milano, un'auto è stata trovata immersa in un laghetto, con all’interno il corpo di una donna di circa 72 anni. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando sulle circostanze, e al momento non ci sono dettagli ufficiali riguardo alle cause della morte. La scena è stata sequestrata per ulteriori accertamenti, mentre si cerca di capire se ci siano elementi che possano chiarire quanto accaduto.

I vigili del fuoco hanno estratto venerdì mattina il corpo senza vita di una persona da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Il cadavere sarebbe di una donna di circa 72 anni, la cui figlia aveva denunciato la scomparsa giovedì. L'ipotesi più probabile è che l'anziana si sia suicidata, lasciando andare l'auto giù da una rampa che porta allo specchio d'acqua artificiale, ma sono in corso tutte le indagini da parte dei carabinieri dei carabinieri di Legnano e della stazione di Nerviano., Il corpo è stato trovato fuori dalla vettura in acqua. L'intervento dei sommozzatori si è reso necessario, in quanto si sospetta all'interno della vettura la presenza di un'altra persona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, trovato un cadavere in un'auto finita in un laghetto Il cadavere di un uomo trovato in un'auto finita in un laghetto a NervianoIl corpo senza vita di una persona al momento non identificata è stato recuperato dai vigili del fuoco del Comando di Milano, all’interno di una... Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco del comando di Milano,... Temi più discussi: È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Giallo a Bollate: uomo di 35 anni trovato morto in un bosco. Indagano i carabinieri; Trovato il cadavere di un uomo nei boschi di Bollate, indagini in corso; Cadavere trovato in un bosco nel Milanese: la vittima aveva 35 anni, non si esclude nessuna ipotesi. Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un’auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell’incidente. fanpage.it Uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto nel MilaneseIl rinvenimento del cadavere è avvenuto questa mattina. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'ar ... tg24.sky.it Mobilità elettrica: Powy investe a Milano per ampliare la ricarica pubblica x.com Prima ha chiuso Hamleys a Milano, adesso sono in bilico alcuni negozi Giochi Preziosi. Da tempo il gruppo è in difficoltà economica. "Nessuno ci aveva avvisato", dicono i lavoratori a Dossier. Rischiano il posto in 300. I negozi di giocattoli fanno fatica per la - facebook.com facebook