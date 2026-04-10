Questa mattina alle 10:07, sul tetto del grattacielo Pirelli a Milano, è nato un quarto falco, portando così a completa formazione la famiglia di uccelli che si è stabilita sulla struttura. L’evento ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno assistito alla nascita in diretta. La presenza di questi falchi sul Pirellone rappresenta ormai una consuetudine consolidata.

Alle ore 10:07 di questa mattina, il tetto del grattacielo Pirelli è tornato a essere protagonista di un evento naturale che coinvolge migliaia di persone. Il quarto uovo della stagione è schiuso, portando alla luce un nuovo piccolo esemplare e completando la famiglia di Giò e Giulia, la coppia di falchi pellegrini che da dodici anni ha scelto le alture milanesi come dimora. Il momento della nascita è stato documentato in diretta dalle telecamere installate sulla struttura, permettendo a una vasta platea di appassionati di seguire l’evento attraverso i collegamenti web. Con questo nuovo arrivo, il numero totale di pulli nati sul Pirellone dal 2014 ad oggi raggiunge quota 35. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, nasce il quarto falco sul Pirellone: la famiglia è al completo

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CERCASI IVANO DI MILANO Chiedo agli amici di Milano e a chi a Milano ha conoscenze di far girare questa mia ricerca. Sto cercando di rintracciare un mio vecchio amico di penna che si chiama Ivano, per me era Ivano di Milano So che può sembrare - facebook.com facebook

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