Milano monsignor Paglia al Luiss Hub | Incontro e dialogo unica via della pace

A Milano, nel ciclo di incontri intitolato “Il tuo mondo, domani”, Monsignor Vincenzo Paglia ha partecipato a un dibattito presso il Luiss Hub. L’evento ha visto il confronto tra il religioso e il giornalista Massimo Nava, toccando temi legati alla geopolitica, all’etica e alla dimensione umana. Durante l’incontro sono stati affrontati aspetti legati al dialogo come strumento per favorire la pace.

Un confronto tra geopolitica, etica e dimensione umana: Monsignor Vincenzo Paglia è protagonista del ciclo “Il tuo mondo, domani” al Milano Luiss Hub, in dialogo con il giornalista Massimo Nava. Al centro del confronto, il tema della pace, e le sfide legate alla dignità, il ruolo della diplomazia umanitaria e della persona, dalla terza età al fine vita, in un incontro che unisce riflessione e attualità. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, monsignor Paglia al Luiss Hub: “Incontro e dialogo unica via della pace” Monsignor Vincenzo Paglia protagonista del ciclo di incontri “Il tuo mondo, domani” al Milano Luiss HubUn dialogo capace di connettere i grandi scenari geopolitici alle riflessioni più profonde sull’esistenza: sarà questo il cuore dell’incontro con... Milano Luiss Hub, al via “Il tuo mondo, domani”: interviste ai protagonisti della società e della cultura italianaHome > Video > Milano Luiss Hub, al via “Il tuo mondo, domani”: interviste ai protagonisti della società e della cultura italiana Al via al Milano... Argomenti più discussi: Mons.Paglia protagonista del ciclo di interviste al Milano Luiss hub; Milano, monsignor Paglia al Luiss Hub: Incontro e dialogo unica via della pace. Milano, monsignor Paglia al Luiss Hub: Incontro e dialogo unica via della pace(LaPresse) Un confronto tra geopolitica, etica e dimensione umana: Monsignor Vincenzo Paglia è protagonista del ciclo Il tuo mondo, domani ... stream24.ilsole24ore.com Monsignor Vincenzo Paglia protagonista del ciclo di interviste al Milano Luiss hubLeggi su Sky TG24 l'articolo Monsignor Vincenzo Paglia protagonista del ciclo di interviste al Milano Luiss hub ... tg24.sky.it Nella Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica la salute è passata anche dal Milano Luiss Hub for makers and students. Venerdì 27 e Sabato 28, l’hub di Milano ha ospitato eventi, visite gratuite e workshop, aprendo i propri spazi per il Festival dell - facebook.com facebook