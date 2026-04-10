milano giovane travolge pedone in zona darsena

A Milano, un giovane di circa 20 anni ha investito un pedone in zona Darsena dopo aver trascorso una cena con i colleghi. Secondo quanto riferito, l’automobilista si è allontanato subito dopo l’incidente senza prestare soccorso. La polizia sta conducendo le indagini per risalire all’identità del conducente e chiarire la dinamica dell’accaduto. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

A Milano un giovane, di circa 20 anni, dopo una cena con i colleghi, travolge un pedone in Darsena e fugge. Milano, l’incidente dopo una cena con colleghi. Dopo aver cenato in un ristorante con i colleghi, un giovane ha travolto un pedone in Darsena e non si è fermato a prestare soccorso. Quindi, quando gli agenti della polizia locale lo hanno “intercettato”, ha tentato di scappare dando vita a un inseguimento, prima per le vie della città e poi in autostrada. Per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 20 anni, un agente immobiliare italiano, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. Il giovane è accusato di omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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