Un uomo di circa 72 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’auto recuperata dai vigili del fuoco nel laghetto di Nerviano, in via Giovanni XXIII, vicino a Milano. L’auto era immersa nell’acqua e il corpo è stato estratto poco fa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Il corpo senza vita di una persona, un uomo di circa 72 anni, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco all’interno di un’auto finita nel laghetto di Nerviano, in via Giovanni XXIII, in provincia di Milano. Al momento l’ipotesi più probabile è che l’anziano si sia suicidato, lasciando andare l’auto giù da una rampa che porta allo specchio d’acqua artificiale, ma sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Legnano e della stazione di Nerviano. Il corpo dell’uomo, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dalla figlia, è stato trovato fuori dalla vettura in acqua. L’intervento dei sommozzatori si è reso necessario in quanto si sospetta all’interno della vettura la presenza di un’altra persona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, auto nel laghetto a Nerviano: recuperato un corpo, un uomo di 72 anni

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