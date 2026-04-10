Milan-Udinese Allegri | Servono equilibrio e lucidità per raggiungere l’obiettivo

Alla vigilia della partita tra Milan e Udinese, in programma domani alle 18:00, l’allenatore del Milan ha partecipato a una conferenza stampa. Ha sottolineato l’importanza di mantenere equilibrio e lucidità durante la gara. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata riguardo alla formazione o alle strategie, e si attendono notizie più dettagliate prima del fischio d’inizio.

Alla vigilia di Milan-Udinese, in programma domani alle 18:00, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico livornese ha indicato equilibrio e lucidità come elementi fondamentali per raggiungere l’obiettivo nelle ultime giornate di campionato. Allegri ha commentato la prestazione contro il Napoli, spiegando che i due giorni successivi alla gara non sono stati semplici dal punto di vista mentale per la squadra. Ha sottolineato come il giudizio esterno spesso sia influenzato più dal risultato che dalla prestazione. Gruppo e soluzioni offensive. La squadra è un gruppo compatto e sarà fondamentale il contributo di tutti, titolari e subentrati. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Udinese, Allegri: “Servono equilibrio e lucidità per raggiungere l’obiettivo” Allegri: “Massima sintonia, ma si deve lavorare per il bene del Milan e raggiungere l’obiettivo…”Max Allegri è intervenuto su uno dei temi più caldi alla vigilia di Cremonese-Milan, rispondendo a modo suo alle voci che lo vorrebbero già al... Milan, Tare nel pre partita: «Il nostro obiettivo era ridare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere la Champions»Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti... Temi più discussi: Dove vedere Milan-Udinese: canale tv, diretta streaming, formazioni; Milan-Udinese: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Braida verso Milan-Udinese: Pozzo, non vendere. La tua Udinese è una magia; Calcio: Allegri, 'addio corsa scudetto, dobbiamo blindare la Champions'. Milan-Udinese, osservato speciale in casa friulana: verrà seguito con attenzione da AllegriNon sarà una semplice sfida di Serie A tra Milan e Udinese. I rossoneri infatti monitoreranno con attenzione un calciatore bianconero! spaziomilan.it Milan-Udinese, le parole di Allegri ammette in conferenza: Non siamo stati troppo braviL'allenatore rossonero si è espresso chiaramente alla vigilia del match contro i bianconeri, tornando anche sulla sconfitta del Maradona ... spaziomilan.it Time Machine La prima vittoria da Campioni d'Italia in carica: riviviamo Milan-Udinese 4-2 del 2022! x.com Milan, le mosse anti-Udinese: attacco a tre punte, ma Leão resta in dubbio. Vi convince la formazione dei rossoneri Il Milan involuto dell’ultima partita deve ritrovarsi in fretta, domani contro l’Udinese: Verona, Juventus, Sassuolo, Atalanta, Genoa e Ca - facebook.com facebook