Milan-Udinese Allegri | Servono equilibrio e lucidità per raggiungere l’obiettivo

Da milanzone.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della partita tra Milan e Udinese, in programma domani alle 18:00, l’allenatore del Milan ha partecipato a una conferenza stampa. Ha sottolineato l’importanza di mantenere equilibrio e lucidità durante la gara. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata riguardo alla formazione o alle strategie, e si attendono notizie più dettagliate prima del fischio d’inizio.

Alla vigilia di Milan-Udinese, in programma domani alle 18:00, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico livornese ha indicato equilibrio e lucidità come elementi fondamentali per raggiungere l’obiettivo nelle ultime giornate di campionato. Allegri ha commentato la prestazione contro il Napoli, spiegando che i due giorni successivi alla gara non sono stati semplici dal punto di vista mentale per la squadra. Ha sottolineato come il giudizio esterno spesso sia influenzato più dal risultato che dalla prestazione. Gruppo e soluzioni offensive. La squadra è un gruppo compatto e sarà fondamentale il contributo di tutti, titolari e subentrati. 🔗 Leggi su Milanzone.it

milan udinese allegri servono equilibrio e lucidit224 per raggiungere l8217obiettivo
© Milanzone.it - Milan-Udinese, Allegri: “Servono equilibrio e lucidità per raggiungere l’obiettivo”

Allegri: “Massima sintonia, ma si deve lavorare per il bene del Milan e raggiungere l’obiettivo…”Max Allegri è intervenuto su uno dei temi più caldi alla vigilia di Cremonese-Milan, rispondendo a modo suo alle voci che lo vorrebbero già al...

Milan, Tare nel pre partita: «Il nostro obiettivo era ridare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere la Champions»Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti...

Temi più discussi: Dove vedere Milan-Udinese: canale tv, diretta streaming, formazioni; Milan-Udinese: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Braida verso Milan-Udinese: Pozzo, non vendere. La tua Udinese è una magia; Calcio: Allegri, 'addio corsa scudetto, dobbiamo blindare la Champions'.

milan udinese milan udinese allegri servonoMilan-Udinese, osservato speciale in casa friulana: verrà seguito con attenzione da AllegriNon sarà una semplice sfida di Serie A tra Milan e Udinese. I rossoneri infatti monitoreranno con attenzione un calciatore bianconero! spaziomilan.it

Milan-Udinese, le parole di Allegri ammette in conferenza: Non siamo stati troppo braviL'allenatore rossonero si è espresso chiaramente alla vigilia del match contro i bianconeri, tornando anche sulla sconfitta del Maradona ... spaziomilan.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.